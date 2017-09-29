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В Чернском районе велосипедист попал под колеса «Волги»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Чернском районе велосипедист попал под колеса «Волги»

Мужчина получил телесные травмы.

28 сентября в 10.30 на 5-м километре автоподъезда к станции Скуратово от автодороги «Крым» (Чернский район) 52-летний водитель автомобиля ГАЗ-31029 сбил велосипедиста.

61-летний мужчина двигался в попутном направлении по краю проезжей части. По предварительной информации, перед столкновением велосипедист резко изменил траекторию движения — к центру проезжей части.

В велосипедист получил телесные повреждения, от госпитализации отказался. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +2
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