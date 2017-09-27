Жителя Кимовска осудили за размещение нацистской символики

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Он разместил фотографии со свастикой на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В Кимовске 20-летний местный житель разместил на своей странице ВКонтакте фотографии с нацисткой символикой и свастикой. По данному факту провели проверку Центр по противодействию экстремизму и прокуратура.

Ведомства выяснили, что размещенная информация противоречит закону РФ «О противодействии экстремистской деятельности».

Учитывая, что размещенный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети, прокуратура направила в суд дело об административном нарушении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в суде молодого человека признали виновным и приговорили к штрафу в размере 1 000 рублей.