новости
новости
Регистрация
Жителя Кимовска осудили за размещение нацистской символики
Фото lidogeneracia.ru

Жителя Кимовска осудили за размещение нацистской символики

Он разместил фотографии со свастикой на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В Кимовске 20-летний местный житель разместил на своей странице ВКонтакте фотографии с нацисткой символикой и свастикой. По данному факту провели проверку Центр по противодействию экстремизму и прокуратура.

Ведомства выяснили, что размещенная информация противоречит закону РФ «О противодействии экстремистской деятельности».

Учитывая, что размещенный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети, прокуратура направила в суд дело об административном нарушении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в суде молодого человека признали виновным и приговорили к штрафу в размере 1 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:51 +1
Другие статьи по темам
Событие
Фотографиинацисткая символикасоцсеть Вконтактеприговор судаштраф
Место
КимовскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять наивных вопросов о профессии риэлтора
Пять наивных вопросов о профессии риэлтора
АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»: Сотрудники – наш главный приоритет
АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»: Сотрудники – наш главный приоритет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.