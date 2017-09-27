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Суворовец пойдет под суд за дачу ложных показаний

Суворовец пойдет под суд за дачу ложных показаний

На следствии говорил одно, в суде – другое. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 49-летнего жителя Суворова.

26 сентября 2017 года Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание в суде).

По версии следствия, в июне 2017 года при рассмотрении в суде уголовного дела свидетель дал ложные показания, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за это.

Само уголовное дело было несложным: речь шла о незаконном проникновении в жилище. Поначалу в ходе следствия свидетель давал показания, изобличающие подсудимого. Но на суде круто изменил свою позицию и начал выгораживать фигуранта.

Возможно, подсудимый и свидетель просто помирились, наладили отношения. Так это или нет, неизвестно, но суд вынес обвинительный приговор. А в отношении свидетеля возбудили дело.

Стоит отметить, что санкция ч. 1 ст. 307 УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до 80 тысяч рублей.

сегодня, в 13:39 0
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