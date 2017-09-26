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В Туле мужчина порезал незнакомца

В Туле мужчина порезал незнакомца

В Скуратово сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, напавшего с ножом на незнакомца.

В Управление Росгвардии по Тульской области поступила информация, что в поселке Южный неизвестный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения 59-летнему мужчине.

Туляк, выходя из магазина, увидел нетрезвого гражданина, облокотившегося на его автомобиль. На просьбу отойти от транспортного средства мужчина отреагировал своеобразно: вытащил из кармана нож, нанес владельцу автомобиля резаные раны левого предплечья и правой кисти и скрылся.

Получив приметы нападавшего и ориентировку, сотрудники Росгвардии в близлежащих дворах нашли злоумышленника и задержали. У него изъяли орудие нападения. Нападавшим оказался ранее не судимый безработный 61-летний мужчина.

сегодня, в 08:45 0
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