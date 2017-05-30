Житель Ефремова обвинил сотрудников ГИБДД в похищении детского автокресла

В Ефремове следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

По версии следствия, 19 марта подозреваемый написал заявление в полицию. Он умышленно сообщил заведомо ложные сведения, что в этот день в районе 315 км автодороги М-4 «Дон» из его автомобиля сотрудники ДПС похитили детское кресло, причинив ему ущерб в размере 4000 рублей. А после этого, по словам обвиняемого, правоохранители составили на него протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей).

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.