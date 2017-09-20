Ольга Бузова выступит в Туле с дебютным шоу

11 ноября 2017 года в клубе Пряник пройдет большой сольный концерт Ольги Бузовой с программой «Под звуки поцелуев». Более 12 лет за жизнью теле- и радиоведущей наблюдают миллионы людей по всей стране. За карьерой, весом, разводом и здоровьем в Инстаграме бывшей участницы «Дома-2» следят более 9 млн подписчиков.

Новость о том, что Ольга Бузова запела, возмутила профессионалов музыкального бизнеса и восхитила поклонников. Первый трек Бузовой «Под звуки поцелуев» моментально оказался на вершине чартов по всей стране. Такой же оглушительный успех получает и второй трек «Привыкаю».

Клип, снятый на эту песню, в первый же день посмотрели больше 2 млн человек. 10 апреля Ольга Бузова записала свой третий сингл «Люди не верили». По количеству скачиваний в iTunes в России этот трек обогнал скандальный «Тает лед». Новоиспеченная певица стала хэдлайнером музыкального Big Love Show в Москве и Санкт-Петербурге, специальным гостем премии «ZD-AWARDS» газеты «Московский Комсомолец», номинировалась на премию «МУЗ-ТВ» в категории «Прорыв года».

Над дебютным концертном Ольги Бузовой работал именитый постановщик Алексей Голубев.