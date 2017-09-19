новости
новости
Регистрация
В Узловой мужчина украл более 100 лотерейных билетов

В Узловой мужчина украл более 100 лотерейных билетов

Полицейские выясняют все детали кражи.

В Узловой полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, находясь в помещении одной из организаций, мужчина украл более 100 лотерейных билетов.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 44-летний безработный ранее судимый житель Кимовского района. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по Узловскому району выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
украл лотерейные билетыполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле аферист обманом заставил 71-летнего мужчину продать ему квартиру
В Туле аферист обманом заставил 71-летнего мужчину продать ему квартиру
МЧС предупреждает туляков о сильном ветре
МЧС предупреждает туляков о сильном ветре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.