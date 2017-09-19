В Узловой мужчина украл более 100 лотерейных билетов

В Узловой полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, находясь в помещении одной из организаций, мужчина украл более 100 лотерейных билетов.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 44-летний безработный ранее судимый житель Кимовского района. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемый признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по Узловскому району выясняют все детали происшествия.