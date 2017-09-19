Погоня в Туле: водителя «Мазды», бросившего ребенка в машине, до сих пор не нашли

Фото из архива Myslo.

Напомним, 15 сентября в Туле сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем «Мазда». Внимание ГИБДД привлекло то, что водитель двигался по странной траектории. Однако мужчина проигнорировал требования гаишников остановиться и поехал дальше.

Спасаясь от погони ДПС, мужчина заехал в тупиковый двор на улице Пархоменко и убежал из автомобиля. В салоне машины водитель оставил своего шестилетнего ребенка.

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Как стало известно Myslo, мальчика через некоторое время забрала мать.

А нерадивого отца, который оставил малыша и сбежал, до сих пор не нашли.

В багажнике «Мазды» обнаружили запасные номера на автомобиль, цифры и буквы на номерах не совпадают с теми, что установлены на машине.

В полиции проверяют, не находится ли автомобиль в угоне.

– В полиции проводится проверка обстоятельств возможного неправомерного завладения транспортным средством, выясняются все детали происшествия, принимаются меры по установлению местонахождения лица, находившегося за рулём автомобиля, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.