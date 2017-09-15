В Туле мужчина, скрываясь от погони ДПС, бросил ребенка в машине

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Утром 15 сентября в Туле сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем «Мазда». Внимание ГИБДД привлекло то, что водитель двигался по странной траектории.

Полицейские приняли решение остановить машину. Однако законное требование сотрудников полиции водитель проигнорировал. Спасаясь от погони ДПС, мужчина заехал в тупиковый двор на улице Пархоменко и убежал из автомобиля.

- При преследовании никто не пострадал. Проверяется версия, что транспортное средство может быть в угоне, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, водитель бросил в машине своего шестилетнего ребенка.

Сейчас малыша забрали органы ПДН. С мальчиком всё в порядке. По словам ребенка, за рулем машины находился его папа.

Кроме того, в багажнике «Мазды» обнаружили запасные номера на автомобиль, цифры и буквы на номерах не совпадают с теми, что установлены на автомобиле.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции «Центральный», выясняются все обстоятельства происшествия.