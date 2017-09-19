Официальные лица Тулы и области поздравили работников оборонного комплекса с Днем оружейника
19 сентября в России отмечается День оружейника.
19 сентября в России отмечается День оружейника. С этим праздником работников оборонного комплекса поздравили официальные лица Тулы и области.
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
Алексей Дюмин
– Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы достойно продолжаете славные традиции великих мастеров-оружейников. Укрепляете авторитет тульского оружия в стране и во всем мире.
Ваши знания и мастерство позволяют успешно внедрять новые технологии в оборонном комплексе. Вы помогаете наращивать могучий военный потенциал нашей державы.
Вместе мы развиваем оборонную отрасль, на системной основе готовим высокопрофессиональные кадры, создаем достойные условия труда на наших оборонных предприятиях.
Благодарю вас за самоотдачу, преданность делу и большой вклад в укрепление обороноспособности Отечества.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:
Сергей Харитонов
– Уважаемые работники и ветераны оборонных отраслей промышленности! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Тульский край издавна славился мастеровыми людьми. Однако наибольшее развитие среди туляков получил оружейный промысел. Недаром именно в Туле 305 лет назад был организован первый в России государственный оружейный завод.
Сегодня оборонные предприятия Тулы, выпуская самые современные образцы оружия, вносят весомый вклад в укрепление оборонной мощи России. На этих производствах трудятся настоящие мастера своего дела, для которых благополучие Родины – главный приоритет в работе.
Благодарю вас за добросовестный труд и вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!
Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов:
Юрий Цкипури
– Для Тулы этот праздник является особенно близким и дорогим, ведь весь мир знает наш город как оружейную столицу.
Тульские мастера много веков ковали победы нашего народа. Во времена Великой Отечественной войны тульские заводы смогли наладить производство и ценой трудовых подвигов обеспечить бесперебойные поставки оружия на фронт.
Евгений Авилов
– В настоящее время высококлассное современное оружейное производство в Туле продолжает быть предметом гордости туляков и гарантом мира на нашей земле.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд и профессионализм, за самоотдачу и преданность делу.
Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия и дальнейших успехов!
Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин:
Сергей Галкин
– Уважаемые туляки! От имени всех сотрудников УМВД России по Тульской области поздравляю вас с Днём оружейника! Этот праздник, пожалуй, касается каждой семьи в Туле. Оружейному производству посвятили свою жизнь наши деды, отцы, многие из нас. Тула славится своими династиями и мастерами-оружейниками, мы с гордостью называем наш город «оружейной столицей».
Уверен, слава тульского оружия никогда не померкнет, а туляки всегда будут стоять на страже Отечества.
Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Наталия Пилюс:
Наталия Пилюс