Официальные лица Тулы и области поздравили работников оборонного комплекса с Днем оружейника

– Уважаемые работники и ветераны оборонных отраслей промышленности! Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Тульский край издавна славился мастеровыми людьми. Однако наибольшее развитие среди туляков получил оружейный промысел. Недаром именно в Туле 305 лет назад был организован первый в России государственный оружейный завод.

Сегодня оборонные предприятия Тулы, выпуская самые современные образцы оружия, вносят весомый вклад в укрепление оборонной мощи России. На этих производствах трудятся настоящие мастера своего дела, для которых благополучие Родины – главный приоритет в работе.

Благодарю вас за добросовестный труд и вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!