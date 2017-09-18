В Алексине при благоустройстве двора заблокировали входы в подъезд

Жителям одного из домов по улице 50 лет октября теперь проблематично выйти из дома.

Жильцы пишут гневные посты в твиттере и местном сайте Алексин-градъ.

– Алексинская администрация наняла бестолковых подрядчиков. Они при укладке асфальта во дворе дома по улице 50 лет октября, 7, заблокировали подходы к подъездам. И со спокойной душой отправились спать.



В доме живут мамы с маленькими детьми. Как выходить с колясками, не понятно, да и пожилым людям не обойти катакомбы. Наверняка все можно было сделать более аккуратно, без ущерба для жильцов дома!

Жители сделали фото и видео:

На обращение в твиттере местные власти пока не ответили.