В Алексине при благоустройстве двора заблокировали входы в подъезд
Жителям одного из домов по улице 50 лет октября теперь проблематично выйти из дома.
Жильцы пишут гневные посты в твиттере и местном сайте Алексин-градъ.
– Алексинская администрация наняла бестолковых подрядчиков. Они при укладке асфальта во дворе дома по улице 50 лет октября, 7, заблокировали подходы к подъездам. И со спокойной душой отправились спать.
В доме живут мамы с маленькими детьми. Как выходить с колясками, не понятно, да и пожилым людям не обойти катакомбы. Наверняка все можно было сделать более аккуратно, без ущерба для жильцов дома!
Жители сделали фото и видео:
На обращение в твиттере местные власти пока не ответили.
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