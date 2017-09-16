ДТП под Тулой на автодороге «Крым»: есть погибшие
Страшная автоавария произошла около 7.40 на 224-м км трассы М2.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Хонда», «Дэу Нексия» и «Газель». В результате происшествия погибли водитель и пассажир ВАЗа.
Полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют все детали и обстоятельства столкновения транспортных средств, устанавливают личности погибших. Кроме того, сотрудники полиции организуют дорожное движение на указанном участке автодороги.
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