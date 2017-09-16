ДТП под Тулой на автодороге «Крым»: есть погибшие

Страшная автоавария произошла около 7.40 на 224-м км трассы М2.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Хонда», «Дэу Нексия» и «Газель». В результате происшествия погибли водитель и пассажир ВАЗа.