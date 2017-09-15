Тульский музыкант получил специальный приз конкурса «Новая волна»

Фото: newwavestars.eu, соцсети

В самом солнечном городе страны завершился конкурс музыкальных талантов.

В Сочи завершился конкурс музыкальных талантов «Новая волна». В этом году за победу на конкурсе боролись 14 конкурсантов из девяти стран. В число участников «Новой волны» попал туляк Стас Море (Стас Даньшин).

Конкурс проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Оценивало участников профессиональное жюри. В его состав вошли Игорь Николаев, Константин Меладзе, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Димитрис Контопулос, Алсу, Интарс Бусулис, Антон Беляев, Арман Давлетяров, а председателем традиционно стал Игорь Крутой.

За 15 лет своего существования «Новая волна» открыла миру много популярных артистов. Среди них Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев, Иван Дорн и многие другие.

Призовой фонд «Новой волны» в сумме 7 млн рублей между собой разделили:

1 место — Сардор Милано (Узбекистан), гр. DoReDos (Молдова), Эрна Мир (Армения)

2 место — Сюзанна Мелконян

3 место — Lilu (Вьетнам).

Стас Море Даньшин получил специальный приз от компании «РЖД» — карта «РЖД БОНУС» с начисленными 50 000 бонусными баллами для комфортабельных поездок.

Также имена каждого из конкурсантов появились в бронзе на Аллее звезд «Новой волны» в самом солнечном городе страны.