Тульский музыкант получил специальный приз конкурса «Новая волна»
В самом солнечном городе страны завершился конкурс музыкальных талантов.
В Сочи завершился конкурс музыкальных талантов «Новая волна». В этом году за победу на конкурсе боролись 14 конкурсантов из девяти стран. В число участников «Новой волны» попал туляк Стас Море (Стас Даньшин).
Конкурс проходил в Сочи с 8 по 14 сентября. Оценивало участников профессиональное жюри. В его состав вошли Игорь Николаев, Константин Меладзе, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Димитрис Контопулос, Алсу, Интарс Бусулис, Антон Беляев, Арман Давлетяров, а председателем традиционно стал Игорь Крутой.
За 15 лет своего существования «Новая волна» открыла миру много популярных артистов. Среди них Дима Билан, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев, Иван Дорн и многие другие.
Призовой фонд «Новой волны» в сумме 7 млн рублей между собой разделили:
1 место — Сардор Милано (Узбекистан), гр. DoReDos (Молдова), Эрна Мир (Армения)
2 место — Сюзанна Мелконян
3 место — Lilu (Вьетнам).
Стас Море Даньшин получил специальный приз от компании «РЖД» — карта «РЖД БОНУС» с начисленными 50 000 бонусными баллами для комфортабельных поездок.
Также имена каждого из конкурсантов появились в бронзе на Аллее звезд «Новой волны» в самом солнечном городе страны.