В Туле женщина обокрала собственную мать

В Туле в отдел полиции «Криволученский» с заявлением обратилась 63-летняя женщина, проживающая на улице Металлургов. Пенсионерка заявила, что с ее банковской карты украли четыре тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую. По предварительным данным, 38-летняя безработная дочь пенсионерки тайно завладела картой матери и обналичила деньги.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».