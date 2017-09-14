Вышла в свет книга «Тульские усадьбы. Истории и судьбы».

В нём содержатся истории с иллюстрациями о знаменитых имениях Ливенцевых, Ломовых, Лугининых, Добрыниных и Баташёвых (Тула), Масловых (Алексин), Сабуровых и Юдиных (Крапивна), знаменитых военачальников братьев Хрущовых (Ленинский район) и пр. и пр.

Публикации из раздела «Загородные усадьбы» рассказывают об усадьбах Селиваново и Лобынское, об усадьбе князей Гагариных на Плаве, Никольско-Вяземском под Чернью, венёвских Урусово и Мильшино, усадьбе генерала Мирковича в Николо-Жупани и так далее. Есть даже история знаменитого поручика Ржевского, который, по утверждению автора, является нашим земляком!



На фото — дом заводчика Петра Мосолова, XVIII век, Дубна.

Даже самый взыскательный и осведомлённый читатель найдет в книге много новых сведений. К примеру, о том, что Пётр Ильич Чайковский, не заезжая к своей благодетельнице Надежде Фон Мекк (остатки её имения пока ещё можно увидеть в Венёвском районе), частенько бывал в имении «Лобынское» у супругов Николая и Медеи Фигнер, певцов Большого театра. У него даже хранилась там папка с фрагментами партитур и карандашными пометками.

В книге есть уникальная фотография, где можно их увидеть.

О том, что Лев Толстой бывал в усадьбе «Молодёнки» у своего друга и издателя Петра Самарина известно. Но вот в статье опубликованы иллюстрации из журнала «Столицы и усадьбы» от 1 марта 1916 года, и мы видим, насколько роскошной была там обстановка. Почему-то вдруг приходит мысль о том, насколько скромно жил в Ясной Поляне великий Толстой…

Замечательно интересно читать о прошлом дома купцов Лугининых, в котором сегодня расположены гуманитарные факультеты Тульского педагогического университета. Старинные фотографии из альбомов, отпечатанных в Париже в 1914 году, а также рисунки Василия Андреевича Жуковского очень украшают публикацию…



Дом купцов Лугининых.

…На обложке книги — картина еще не знаменитого, а вполне себе молодого и необыкновенно талантливого Валентина Серова. Она была заказана для плафона одного из парадных залов усадебного дома Николая Дмитриевича Селезнева, известного коллекционера и знатока искусства. Ему, кстати, принадлежал, московский особняк на Пречистенке, где ныне располагается музей А. С. Пушкина .



«Феб лучезарный».

Нет, ничего не осталось от дома в Архангельском, но Феб лучезарный — живой свидетель былой роскоши и великолепия — уцелел.

Неизвестное полотно Серова московские реставраторы нашли в старом сарае — свёрнутое в несколько раз оно лежало поверх бочки с солёными огурцами…

После долгой процедуры восстановления картина получила вторую жизнь. Смотрите, радуйтесь и удивляйтесь!

Презентация книги состоится 27 сентября в 16 часов в Галерее «Ясная Поляна» по адресу: Октябрьская, 12.