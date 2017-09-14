новости
новости
Регистрация
Вышла в свет книга «Тульские усадьбы. Истории и судьбы».

Вышла в свет книга «Тульские усадьбы. Истории и судьбы».

Книга впервые, пожалуй, объединила городские усадьбы в отдельный раздел.

В нём содержатся истории с иллюстрациями о знаменитых имениях Ливенцевых, Ломовых, Лугининых, Добрыниных и Баташёвых (Тула), Масловых (Алексин), Сабуровых и Юдиных (Крапивна), знаменитых военачальников братьев Хрущовых (Ленинский район) и пр. и пр.

Публикации из раздела «Загородные усадьбы» рассказывают об усадьбах Селиваново и Лобынское, об усадьбе князей Гагариных на Плаве, Никольско-Вяземском под Чернью, венёвских Урусово и Мильшино, усадьбе генерала Мирковича в Николо-Жупани и так далее. Есть даже история знаменитого поручика Ржевского, который, по утверждению автора, является нашим земляком!


На фото — дом заводчика Петра Мосолова, XVIII век, Дубна.

Даже самый взыскательный и осведомлённый читатель найдет в книге много новых сведений. К примеру, о том, что Пётр Ильич Чайковский, не заезжая к своей благодетельнице Надежде Фон Мекк (остатки её имения пока ещё можно увидеть в Венёвском районе), частенько бывал в имении «Лобынское» у супругов Николая и Медеи Фигнер, певцов Большого театра. У него даже хранилась там папка с фрагментами партитур и карандашными пометками.

В книге есть уникальная фотография, где можно их увидеть.

О том, что Лев Толстой бывал в усадьбе «Молодёнки» у своего друга и издателя Петра Самарина известно. Но вот в статье опубликованы иллюстрации из журнала «Столицы и усадьбы» от 1 марта 1916 года, и мы видим, насколько роскошной была там обстановка. Почему-то вдруг приходит мысль о том, насколько скромно жил в Ясной Поляне великий Толстой…

Замечательно интересно читать о прошлом дома купцов Лугининых, в котором сегодня расположены гуманитарные факультеты Тульского педагогического университета. Старинные фотографии из альбомов, отпечатанных в Париже в 1914 году, а также рисунки Василия Андреевича Жуковского очень украшают публикацию…


Дом купцов Лугининых.

…На обложке книги — картина еще не знаменитого, а вполне себе молодого и необыкновенно талантливого Валентина Серова. Она была заказана для плафона одного из парадных залов усадебного дома Николая Дмитриевича Селезнева, известного коллекционера и знатока искусства. Ему, кстати, принадлежал, московский особняк на Пречистенке, где ныне располагается музей А. С. Пушкина.


«Феб лучезарный».

Нет, ничего не осталось от дома в Архангельском, но Феб лучезарный — живой свидетель былой роскоши и великолепия — уцелел.

Неизвестное полотно Серова московские реставраторы нашли в старом сарае — свёрнутое в несколько раз оно лежало поверх бочки с солёными огурцами…

После долгой процедуры восстановления картина получила вторую жизнь. Смотрите, радуйтесь и удивляйтесь!

Презентация книги состоится 27 сентября в 16 часов в Галерее «Ясная Поляна» по адресу: Октябрьская, 12.

Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 10:51 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
книгатульские усадьбы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский теннисист дошел до полуфинала юниорского US Open
Тульский теннисист дошел до полуфинала юниорского US Open
В Туле женщина обокрала собственную мать
В Туле женщина обокрала собственную мать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.