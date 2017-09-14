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Группа «Любэ» записала песню про Тулу
Эта идея принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.
В День города на площади Ленина состоялась премьера новой песни о Туле. Такой подарок получили жители Тульской области от известного композитора Игоря Матвиенко и группы «Любэ».
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, идея записи песни принадлежит губернатору Алексею Дюмину. С ней он обратился к Игорю Матвиенко.
Песня называется «Тула горда туляками».
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