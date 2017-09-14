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Группа «Любэ» записала песню про Тулу
Кадр из видео.

Группа «Любэ» записала песню про Тулу

Эта идея принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

В День города на площади Ленина состоялась премьера новой песни о Туле. Такой подарок получили жители Тульской области от известного композитора Игоря Матвиенко и группы «Любэ».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, идея записи песни принадлежит губернатору Алексею Дюмину. С ней он обратился к Игорю Матвиенко.

Песня называется «Тула горда туляками».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:13 +17
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