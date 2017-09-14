Туляк заказал из-за границы запрещенные стероиды для наращивания мышц

В Туле сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу РФ сильнодействующих веществ.

По предварительным данным, 24-летний фитнес-тренер, житель областного центра, получил почтовое отправление из-за пределов России. В посылке находились таблетки белого цвета. Молодой человек планировал использовать их в личных целях для наращивания мышечной массы.

Экспертиза выявила, что туляк получил сильнодействующее вещество — лекарственную форму, содержащую метандиенон массой 3,35 г, проще говоря, анаболические стероиды.

Перемещение этого вещества через таможенную границу РФ в почтовом отправлении незаконно.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ).

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за такое деяние, — лишение свободы на срок до семи лет.