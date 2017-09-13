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В Туле на остановке Волкова вновь сошел с рельсов трамвай

В Туле на остановке Волкова вновь сошел с рельсов трамвай

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая произошло сегодня утром на улице Металлургов на остановке Волкова.

Примерно в 7 утра трамвай сошел с рельсов. О пострадавших и причинах аварии не сообщается.

Подобная авария на этом месте происходит уже второй раз. Аналогичным образом трамвай сошел с рельсов 8 мая 2016 года

На данный момент движение восстановлено. Последствия аварии сейчас устраняет ремонтная бригада.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:31 0
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