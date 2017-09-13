На улице Марата в Туле появится пешеходный переход

Фото пользователя Вжик.

На нашем сайте в «Народном журналисте» пользователь Вжик опубликовал блог о дорожной ситуации на улице Марата в Туле.

– Пусть это так оригинально для Тулы сделать пешеходный переход через трамвайные рельсы. Но после того, как там положили отличный асфальт, водители чувствуют себя Шумахерами и не только не сбавляют скорость на трамвайной остановке, но и отказываются пропускать пешеходов.

Ввиду того, что на этом участке трамвайного пути нет ограничительных знаков, скорость автомобилей порой cильно колеблется. Сделайте «зебру» для пешеходов, облегчите им жизнь! — пишет Роман.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что до 20 сентября на этом участке обустроят пешеходный переход.

- Также здесь планируется установка соответствующих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и установка дополнительного уличного освещения, — сообщили в администрации.