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На улице Марата в Туле появится пешеходный переход
Фото пользователя Вжик.

На улице Марата в Туле появится пешеходный переход

Его обустроят до 20 сентября.

На нашем сайте в «Народном журналисте» пользователь Вжик опубликовал блог о дорожной ситуации на улице Марата в Туле.

– Пусть это так оригинально для Тулы сделать пешеходный переход через трамвайные рельсы. Но после того, как там положили отличный асфальт, водители чувствуют себя Шумахерами и не только не сбавляют скорость на трамвайной остановке, но и отказываются пропускать пешеходов.

Ввиду того, что на этом участке трамвайного пути нет ограничительных знаков, скорость автомобилей порой cильно колеблется. Сделайте «зебру» для пешеходов, облегчите им жизнь! — пишет Роман.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали, что до 20 сентября на этом участке обустроят пешеходный переход.

- Также здесь планируется установка соответствующих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и установка дополнительного уличного освещения, — сообщили в администрации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:30 +1
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