В Новомосковске сотрудника колонии подозревают в получении взятки

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12 сентября следователи возбудили три уголовных дела в отношении 25-летнего сотрудника отдела безопасности исправительной колонии в Новомосковске. Мужчину подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в июле и августе 2017 года сотрудник колонии неоднократно получал взятку в сумме около 11 000 рублей от осужденного, содержащегося в исправительном учреждении. Это была плата за передачу ему мобильных телефонов.

Ранее, в августе 2017 года, в отношении этого сотрудника колонии уже было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Тогда мужчину подозревали в том, что он пронес на режимную территорию мобильные телефоны. В ходе расследования этого уголовного дела следователями и были выявлены факты получения взяток.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство. В случае если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.