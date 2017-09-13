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Туляку, пострадавшему в аварии под Новомосковском, срочно нужна кровь
Фото очевидца

Туляку, пострадавшему в аварии под Новомосковском, срочно нужна кровь

27-летний Илья Рябцев находится в реанимации и балансирует на грани жизни и смерти.

В редакцию MySLO с просьбой о помощи обратились родственники молодого человека, пострадавшего в смертельном ДТП на дороге «Тула – Новомосковск».

27-летний Илья Рябцев находился за рулём Renault Logan, в который врезалась «Волга», вылетевшая на встречную полосу. Сейчас парень находится в реанимации, ему срочно требуется кровь для переливания. Подойдёт любой резус-фактор, любая группа – при переливании врачи будут использовать нужный компонент.

Сдать кровь для Ильи Рябцева могут жители Новомосковска и Донского. Для этого нужно прийти в пункт сдачи крови по адресу: Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-А. Кровь сдаётся для Рябцева Ильи Александровича (дата рождения 7.09.1990 г.) Не оставайтесь равнодушными!

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +3
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Тульская областьНовомосковскДонской

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