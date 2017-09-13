Страшная смерть: туляк сорвался с крыши на электрические провода

Во время проведения работ мужчина упал со стремянки и при падении зацепил и оборвал подведенные к дому электропровода.

12 сентября в Ленинском районе на территории одного из дачных кооперативов обнаружено тело 26-летнего мужчины.

По данному факту Следственный комитет РФ по Тульской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, 12 сентября мужчина красил крышу дачного дома, принадлежащего матери своей знакомой. Во время проведения работ он упал со стремянки и при падении зацепил и оборвал подведенные к дому электропровода.

От поражения электрическим током он скончался на месте.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.