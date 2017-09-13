новости
новости
Регистрация
Страшная смерть: туляк сорвался с крыши на электрические провода

Страшная смерть: туляк сорвался с крыши на электрические провода

Во время проведения работ мужчина упал со стремянки и при падении зацепил и оборвал подведенные к дому электропровода.

12 сентября в Ленинском районе на территории одного из дачных кооперативов обнаружено тело 26-летнего мужчины.
 
По данному факту Следственный комитет РФ по Тульской области начал доследственную проверку.
 
По предварительным данным, 12 сентября мужчина красил крышу дачного дома, принадлежащего матери своей знакомой. Во время проведения работ он упал со стремянки и при падении зацепил и оборвал подведенные к дому электропровода.
От поражения электрическим током он скончался на месте.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:21 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
удар токомдачаремонт крышиупал с высоты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс «Мой любимый учитель» стартовал!
Конкурс «Мой любимый учитель» стартовал!
Тульские шашисты успешно выступили на соревнованиях в Болгарии и Польше
Тульские шашисты успешно выступили на соревнованиях в Болгарии и Польше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.