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Тульские шашисты успешно выступили на соревнованиях в Болгарии и Польше

Тульские шашисты успешно выступили на соревнованиях в Болгарии и Польше

Наши спортсмены вернулись с медалями!

В Болгарии и в Польше завершились несколько турниров, где успешно выступили тульские шашисты. 

В Польше серебро чемпионата Европы по шашкам-100 (быстрая программа) завоевал спортсмен-инструктор ШВСМ, воспитанник заслуженного тренера России Бориса Оксмана международный гроссмейстер Александр Гетманский.

В Болгарии на чемпионате мира по шашкам-64 завоевали медали:

  • серебро (молниеносная программа) и бронзу (классическая программа) добыл воспитанник ЗТР Бориса Оксмана и тренера Юрия Хохлова кандидат в мастера Арсений Цынов (категория до 11 лет),
  • бронзу (классическая программа) - спортсмен-инструктор ШВСМ, воспитанник заслуженного тренера России Бориса Оксмана мастер Федерации Григорий Гетманский (категория до 26 лет),

Также два серебра (классическая и молниеносная программы) и бронзу (быстрая программа) завоевала команда ЦФО, за которую выступали тульские шашисты - международные гроссмейстеры Владимир Егоров, Александр Гетманский, мастер Федерации Григорий Гетманский, кандидат в мастера Денис Осин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 +2
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