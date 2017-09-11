Житель Белева украл 25 металлических профилей с территории фермы

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Белевский суд признал виновным 59-летнего местного жителя в хищении металлических профилей.

Суд установил, что 23 июня мужчина находился возле водонапорной башни на территории фермы крупного рогатого скота недалеко от деревни Шишкино Белевского района. Злоумышленник увидел лежащие на траве 25 металлических профилей для ограждения фермы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил профили и скрылся с места происшествия.

Свою вину мужчина полностью признал, а похищенное имущество вернул собственнику.

Суд назначил ему штраф в размере 6 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.