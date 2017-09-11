В Туле выберут «Народного участкового»

Фото: nnmsk.ru

Сегодня стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД России.

Сегодня, 11 сентября, стартовал VII Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2017». Конкурс будет проходить в три этапа.

На первом региональном этапе лучшего участкового определят в каждом районе.

С 7 по 16 октября состоится второй региональный этап конкурса. На сайтах территориальных органов МВД России пройдет онлайн-голосование. По его итогам в каждом регионе выберут своего лучшего участкового.

Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финале примут участие победители региональных этапов.

В канун Дня участкового уполномоченного полиции, 17 ноября, самому народному участковому России вручат главный приз.