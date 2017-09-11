В Богородицке местного жителя застрели из ружья: возбуждено уголовное дело

Фото с места преступления.

Погибший являлся пенсионером и проживал один.

9 сентября в гараже на улице Володарского в Богородицке было обнаружено тело 58-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы и груди.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что погибший являлся пенсионером и проживал один. Предположительно, выстрелы произведены из охотничьего ружья.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления. По уголовному делу назначен ряд экспертиз. Отрабатываются различные версии произошедшего.

Ход расследования находится на личном контроле у руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области генерал-майора юстиции А.Ю. Старикова.