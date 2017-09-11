С Днем Тульской области щекинцев поздравила группа «НА-НА»

Фото: администрация Щекинского района

Легендарный boysband исполнил знакомые хиты и композиции из нового альбома, релиз которого намечен на октябрь 2017 года.

10 сентября на площади Ленина в городе Щекино выступила легендарная группа «НА-НА». Владимир Политов, Слава Жеребкин, Леня Семидьянов и Михаил Игонин поздравили щекинцев с Днем Тульской области.

Жители и гости города, собравшиеся на площади, вместе с артистами исполнили знаменитую «Фаину» и любимые хиты: «Упала шляпа», «Зинаида», «Где ты была». В программу концерта вошли песни из нового альбома группы. Его релиз назначен на октябрь 2017 года. Одним из синглов новой пластинки стала «Hey, baby». Зрители вместе с нанайцами разучили несколько движений и слова новой песни, а потом вся площадь спела новый хит.

Завершился концерт также песней «Фаина», которую жители попросили исполнить на «Бис!».