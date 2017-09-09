В Заокском районе мужчина украл 10 арбузов

В дежурную часть отделения МВД России по Заокскому району с заявлением обратился 37-летний житель деревни Александровка. Мужчина сообщил, что ночью из недостроенного дома у него украли 10 арбузов. Ущерб составил 2 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 43-летний житель деревни Домнино.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».