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В Заокском районе мужчина украл 10 арбузов

В Заокском районе мужчина украл 10 арбузов

Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отделения МВД России по Заокскому району с заявлением обратился 37-летний житель деревни Александровка. Мужчина сообщил, что ночью из недостроенного дома у него украли 10 арбузов. Ущерб составил 2 тысячи рублей.

Подозреваемым оказался безработный и ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 43-летний житель деревни Домнино.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

сегодня, в 11:26 +1
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