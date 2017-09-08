новости
новости
Регистрация
На свой день рождения житель Плеханово украл стулья из кафе и угнал из магазина тележку
Фото из архива Myslo

На свой день рождения житель Плеханово украл стулья из кафе и угнал из магазина тележку

Суд приговорил молодого человека к 250 часам обязательных работ.

Ленинский районный суд признал виновным в двойной краже 21-летнего жителя поселка Плеханово.

Суд установил, что в ночь с 16 на 17 июля 2017 года обвиняемый праздновал свой день рождения на веранде одного из местных кафе. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодой человек решил похитить из кафе два деревянных стула. Он убрал их в автомобиль своего друга, сказав, что такой подарок ему сделала владелица кафе.

Затем молодой человек зашел в магазин, положил в тележку три ведерка шашлыка и жидкость для розжига. Когда сотрудники магазина резонно потребовали оплатить покупку, обвиняемый сбежал со своей «добычей». Молодой человек вернулся в кафе, чтобы угостить друзей украденным шашлыком. Но поскольку дров он не взял, то решил для розжига использовать похищенные стулья...

Виновный возместил нанесенный материальный ущерб в полном объёме.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:39 +2
Другие статьи по темам
Событие
Кража товара из магазинадень рождения
Место
поселок ПлехановоТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центральную Россию ждет вторая волна бабьего лета
Центральную Россию ждет вторая волна бабьего лета
В Туле нашли скелетированный труп
В Туле нашли скелетированный труп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.