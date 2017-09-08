На свой день рождения житель Плеханово украл стулья из кафе и угнал из магазина тележку

Фото из архива Myslo

Ленинский районный суд признал виновным в двойной краже 21-летнего жителя поселка Плеханово.

Суд установил, что в ночь с 16 на 17 июля 2017 года обвиняемый праздновал свой день рождения на веранде одного из местных кафе. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодой человек решил похитить из кафе два деревянных стула. Он убрал их в автомобиль своего друга, сказав, что такой подарок ему сделала владелица кафе.

Затем молодой человек зашел в магазин, положил в тележку три ведерка шашлыка и жидкость для розжига. Когда сотрудники магазина резонно потребовали оплатить покупку, обвиняемый сбежал со своей «добычей». Молодой человек вернулся в кафе, чтобы угостить друзей украденным шашлыком. Но поскольку дров он не взял, то решил для розжига использовать похищенные стулья...

Виновный возместил нанесенный материальный ущерб в полном объёме.

По совокупности преступлений суд назначил молодому человеку наказание в виде 250 часов обязательных работ.