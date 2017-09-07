Какие улицы Тулы останутся без электричества 8 сентября

В целях ремонта и профилактики с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

Венёвское ш., 16, 31, 31-а, 41-а, АЗС, КНС - Ново-Медвенки,

п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59,

п. Трудовой, 141, 141-а, 143, 144,

п. Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),

8-й пр-д, 74,

9-й пр-д, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),

10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а,

ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),

п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й и 4-й Горельский пр-ды,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

5-й Горельский пр-д, 6, 7.