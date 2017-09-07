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В Новомосковске прогремел взрыв
Фото ЧП Новомосковск.

В Новомосковске прогремел взрыв

Рано утром 7 сентября взорвались гаражи на улице Демкина.

7 сентября в 5.11 в Новомосковске на ул. Демкина, неподалеку от школы №20 прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон в автомобиле.

Взрыв разворотил три гаража. Волна была такой силы, что, по словам очевидцев, дом, находящийся неподалеку, качнулся. Пострадали и соседние гаражи: так, взрывной волной выбило металлические ворота гаража напротив.

При взрыве никто не пострадал. Все причины произошедшего выясняются.

В пресс-службах УМВД и ГУ МЧС факты взрыва подтверждают, но не комментируют, так как имела место техногенная авария, возгорания после взрыва не произошло. Здание школы не пострадало.

 

сегодня, в 14:50 0
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взрывгаражигазовый баллон

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