В тульском дворе восстановили исторический арт-объект

Фото tula.ru

Во дворе дома по проспекту Ленина, 67 восстановили историческую скульптуру — фонтан.

В 1930 году во дворе дома был построен фонтан с декоративными фигурами, но в 1991-м его сломали, а затем демонтировали. В 2015 году по программе «Народный бюджет» обустроили котлован для восстановления фонтана, а в 2016 году фонтан восстановили, правда, без декоративных фигур.

Старший по дому Вадим Хмельников на общем собрании жителей предложил вернуть исторической скульптуре первоначальный облик и по программе «Народный бюджет – 2017» установить на фонтан декоративные фигуры четырех лягушек и крокодила. Инициативу жители дома поддержали и сегодня, 7 сентября 2017 года, состоялась приемка установленных на фонтан фигур. Все они выполнены из полимерного композитного материала.

На каждом этапе восстановления исторической скульптуры проведение ремонтных работ контролировала инициативная группа жителей дома.

В 2017 году в Туле в программу «Народный бюджет» вошли 62 объекта, это 32 объекта по благоустройству, 13 объектов социальной сферы и 17 объектов ЖКХ.

В рамках «Народного бюджет – 2017» будет выполнено 93 вида работ на общую сумму 104,7 млн рублей. Из них:

средства регионального бюджета — 66,4 млн рулей;

средства бюджета муниципального образования — 20,4 млн рублей;

средства жителей и спонсоров — 17,9 млн рублей.

Немного сомнительно, что скульптуру именно «восстановили». Вряд ли она имела в прошлой жизни похожий вид. А вы что думаете? Вам понравился результат? Пишите в комментариях!