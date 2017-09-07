Обвиняемый в убийстве жены и падчерицы в Узловой арестован

7 сентября суд принял решение об избрании меры пресечения для 44-летнего Олега К. (имя изменено), задержанного по подозрению в убийстве 34-летней жены и 15-летней падчерицы. Он отправится в СИЗО на время расследования. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Напомним, 4 сентября 2017 года в одной из квартир дома по улице 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины и ее 15-летней дочери. Глава семейства, который, по версии следствия, забил молотком жену, а падчерицу задушил, скрылся. Но вскоре был задержан.

Как мужчина пояснил следователям, причиной ужасного преступления стала супружеская измена.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.