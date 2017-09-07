В программу тульской «Большой тренировки» добавили академическую греблю

«Большая тренировка» в Туле пройдет при поддержке правительства Тульской области и администрации города. Откроет фестиваль генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Вместе с ней приедут популярные ведущие телеканала и DJ Alex Fresh.

Программа мероприятия включает легкоатлетический забег на три километра по историческому центру Тулы, показательные выступления мотоциклистов, соревнования по воркауту, мастер-классы на акробатическом батуте и различные виды спортивных тренировок.

Гости праздника смогут опробовать передовые тренажеры по академической гребле Concept2 и C2ROW. Они задействуют до 85% мышц тела, повышают выносливость, укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Каждый сможет освоить азы техники профессиональной гребли под руководством четырехкратного чемпиона России по академической гребле Дениса Никифорова. Лучшие гребцы получат призы.