Двойное убийство в Узловой: В расправе над семьей подозреваемый признался своему брату

«Ключи от квартиры в почтовом ящике. Я убил Олю и Настю, езжай туда и вызывай полицию», – сказал он брату по телефону. После чего отключил связь.

4 сентября в одной из квартир в квартале 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и ее 15-летней дочери — со следами удушения.

Подозрения в зверской расправе пали на главу семейства. После убийства жены и падчерицы он скрылся с места преступления на автомобиле. Полицейские ввели план «Перехват».

В ночь на 5 сентября мужчину задержали. Известно, что он скрывался на территории Узловой. Сразу же после задержания он сознался в преступлении. Но, как стало известно Myslo, он ничего не скрывал с самого начала.

В живых осталась только 4-летняя дочка погибшей Маша. Девочка была в детсаду, когда ее маму и старшую сестру убивали в их собственной квартире.

По словам родственников, накануне убийства ничто не предвещало беды. С виду — вполне счастливая семья, двое детей. Старшая дочь у Ольги была от первого брака, младшая — общая с Олегом (имена здесь и далее изменены).

Недавно вместе с родственниками ездили отдыхать на море. В соцсетях ровно за месяц до трагедии Ольга опубликовала фото: «Мои любимки… брат и муж»:

Даже близкие родственники не знают, что могло спровоцировать 44-летнего главу семейства лишить жизни жену и падчерицу.

Мама погибшей Ольги рассказывает:

– Олег днем позвонил брату и сказал: «Ключи от квартиры в почтовом ящике. Я убил Олю и Настю, езжай туда и вызывай полицию». Брат не поверил, но все же поехал к ним домой и действительно обнаружил в почтовом ящике ключи... Открыл квартиру, а там всё в крови. Он обнаружил тела и Оли, и Насти. Позвонил в полицию. Почему он так сделал? Еще вчера я с ним и с Олей разговаривала по телефону, все было хорошо…



На этом фото Ольга с дочерьми.

Оля и Олег прожили в браке пять лет. Когда родилась младшая дочка, купили в ипотеку квартиру в Узловой. Олег работал на местном заводе, не пил, судим не был.

Мама Ольги не находит себе места:

– Даже если и поругались они — ну разошлись бы, зачем так-то? Девочку за что? Она его папой звала. Он ее машину учил водить, на рыбалку всегда с собой брал. У меня в голове не укладывается… Что ж он тогда себя рядом с ними не положил?! Утром была семья, а вечером нету.

Пока неясно, с кем останется младшая дочь Ольги. Мама убита, сестра убита, отец наверняка отправится в колонию...

Редакция газеты «Слобода» приносит искренние соболезнования родственникам погибших.