Психиатр-криминалист о двойном убийстве в Узловой: «Я знаю, какие люди оправдывают убийцу»

В Туле продолжается суд по делу о двойном убийстве в Узловой. Подробности истории – в сюжете Myslo. Это очень страшная история. Но не менее страшны некоторые комментарии к ней. Напомним, основным мотивом убийства молодой женщины и ее дочери названа ревность.

Что стало причиной двойного убийства, что делать, если муж — патологический ревнивец, и почему многие оправдывают зверство, Myslo попросил разъяснить легендарного российского психиатра-криминалиста Михаила Виноградова.

– Как Вы думаете, на что способен патологический ревнивец-мужчина? И в чем корни такой разрушительной ревности?

– У такого ревнивца не клеится семейная жизнь. Но вместо того, чтобы меняться самому, искать изъяны в себе, он ищет их в супруге. Ревнивцы – это, как правило, импотенты или близкие к ним: жена хочет секса (и это нормально), а муж не может её удовлетворить. Слежки начинаются с того момента, когда ревнивец понимает свою половую несостоятельность и начинает подозревать, что у жены кто-то есть.

Внебрачные связи имеют большинство людей. Объясняется это просто: когда пара не состоит в браке, каждый бежит на свидание и расстраивается, что приходится расставаться. А когда они сходятся, начинает затягивать быт. Многие ищут отдушину на стороне, чтобы слышать приятные слова в свой адрес, комплименты, вызывать интерес. Тогда происходит близость. А дома жена снова надевает безобразный халат, занимается домашними делами, а муж натягивает старые треники и заваливается на диван. Ложатся в постель, а смотреть друг на друга уже не хочется после такого вечера.

Если семья не зациклена на сексе, то все проходит более гладко. А если секс во главе угла, начинаются походы налево и скандалы.

— Что делать, если муж — патологический ревнивец?

– В этом случае часто считают, что это «семейное», внутреннее, и не хотят видеть тревожных признаков. Но бывают действительно патологические случаи. По закону такого мужчину даже можно принудительно поместить в психиатрическую лечебницу. Правда, от этого ничего не изменится. Напряжение и злоба уйдут, и через два-три месяца его выпустят как поправившегося. Он вернётся в семью, к тем же соседям и в ту же домашнюю обстановку, и все начнётся заново.

Единственный выход (не всем доступный) – уехать и не сказать, куда. Женщина, которая оказывается в такой ситуации, забирает детей и уезжает. Хорошо, если родители могут финансово ее поддержать, ведь алименты с тирана не взыщешь: если начать взыскивать, ревнивец узнает, где живет семья, и приедет. По-другому не получится.

– Почему многие оправдывают убийство неверной жены, считая, что она сама виновата?

– У людей, которые так считают, скорее всего, жены или мужья сами «гуляют на стороне».