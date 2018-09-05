Убил жену и падчерицу: узловчанин получил 19,5 лет колонии строгого режима

Фото из архива Myslo.

В Тульском областном суде огласили приговор жителю Узловой Олегу К., который обвинялся в убийстве жены и падчерицы по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление). Итог дела таков: 19 с половиной лет убийца проведет в колонии строгого режима, затем его ждет полтора года ограничения свободы. Также мужчина обязан выплатить бабушке убитой девочки и своей теще 2 млн рублей ущерба.

Мать убитой женщины Лидия Шувалова прокомментировала решение суда:

Лидия Шувалова – Для матери, которая потеряла единственную дочь и внучку и никогда их больше не увидит, любой приговор убийце будет мягким. Его родители будут видеть своего сына, а я свою дочь — нет.

Осужденный заявил, что не согласен с решением суда. А в начале оглашения приговора назвал его содержание бредом.

Напомним, вечером понедельника, 4 сентября 2017 года, в одной из квартир в квартале 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери также со следами удушения.

Главным подозреваемым сразу стал глава семейства Олег К. (имена здесь и далее изменены). Он сам сообщил о случившемся своему брату, попросил забрать дочь из детского сада и скрылся с места преступления. Но уже утром 5 сентября он был задержан — сам приехал в полицию с явкой с повинной. Стало ясно, что основным мотивом убийства стала ревность.

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26 июля подозреваемый давал шокирующие показания в суде. Судебное заседание началось с оглашения протокола и просмотра видеозаписи следственного эксперимента, который был проведен по горячим следам, в день задержания.

На следствии установили, что убийство было совершено после полудня, и предшествовала ему ссора, в ходе которой Олег схватил молоток и ударил справа в висок стоявшую спиной к нему Ольгу. Женщина рухнула, Олег нанес второй удар. После пошел на кухню, взял из тумбочки электрический шнур и вернулся в зал.

– Я вижу, что ей очень, сильно плохо, — рассказывал на следственном эксперименте Олег. — Перевернул ее на живот, обвил шнур вокруг шеи и затянул. Душил до тех пор, пока она не перестала дышать. Дверь в зал была закрыта, но тут из комнаты вышла Настя. Я ей скомандовал: «В комнату!» Она ушла.

После, как рассказывал Олег, он отправился на кухню, помыл руки и шнур и направился в комнату Насти. Скомандовал девочке лечь на пол, та подчинилась. Он связал ей шнуром за спиной руки, а затем свободным концом шнура задушил. Добавляет, что изначально шел в комнату к ребенку, чтобы свести счеты с жизнью (каким образом, согласно закону о СМИ, рассказывать нельзя), но, войдя, передумал. Зачем он убил Настю, не знает. Добавляет, рыдая, что девочка была ему как дочь, он не может объяснить, что его сподвигло на такой шаг.

На основании рассказала подсудимого складывается впечатление, что девочка не сопротивлялась и без единого звука дала себя убить.

Но на лице Насти при осмотре были обнаружены ссадины.

Их появление Олег объяснить не смог. Также известно, что у него под ногтями были обнаружены частички кожи девочки, значит, девочка, вероятнее всего, сопротивлялась.

После убийства Олег направился на кухню и какое-то время сидел, как сам говорит, «переваривал, что натворил». Потом переоделся в чистое — брюки были в крови — и ушел из квартиры. По дороге позвонил брату и сообщил, что совершил непоправимое, и попросил забрать 4-летнюю Машу из детского сада — их совместную с Ольгой дочь. Сел в машину и уехал.

По его словам, по дороге сделал покупку и отправился на кладбище, где, употребив купленное, надеялся уйти из жизни. Но не вышло. На какое-то время он отключился, но примерно в три ночи пришел в себя — замерз. Через несколько часов завел мотор и поехал в полицию сдаваться. Там его сразу же узнали — действовал план «Перехват».

Подробности судебного заседания читайте в нашей статье здесь.