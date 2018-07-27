Узловский убийца жены и падчерицы признавался в зверствах и рыдал

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском областном суде продолжается рассмотрение дела Олега К., который обвиняется в жестоком убийстве своей 34-летней супруги и ее дочки.

26 июля подсудимый давал показания о содеянном.

Напомним, вечером понедельника, 4 сентября 2017 года, в одной из квартир в квартале 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери также со следами удушения.

Главным подозреваемым сразу стал глава семейства Олег К. (имена здесь и далее изменены). Он сам сообщил о случившемся своему брату, попросил забрать дочь из детского сада и скрылся с места преступления. Но уже утром 5 сентября он был задержан — сам приехал в полицию с явкой с повинной. Стало ясно, что основным мотивом убийства стала ревность.

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Судебное заседание началось с оглашения протокола и просмотра видеозаписи следственного эксперимента, который был проведен по горячим следам, в день задержания.

На следствии установили, что убийство было совершено после полудня, и предшествовала ему ссора, в ходе которой Олег схватил молоток и ударил справа в висок стоявшую спиной к нему Ольгу. Женщина рухнула, Олег нанес второй удар. После пошел на кухню, взял из тумбочки электрический шнур и вернулся в зал.

– Я вижу, что ей очень, сильно плохо, — рассказывал на следственном эксперименте Олег. — Перевернул ее на живот, обвил шнур вокруг шеи и затянул. Душил до тех пор, пока она не перестала дышать. Дверь в зал была закрыта, но тут из комнаты вышла Настя. Я ей скомандовал: «В комнату!» Она ушла.

После, как рассказывал Олег, он отправился на кухню, помыл руки и шнур и направился в комнату Насти. Скомандовал девочке лечь на пол, та подчинилась. Он связал ей шнуром за спиной руки, а затем свободным концом шнура задушил. Добавляет, что изначально шел в комнату к ребенку, чтобы свести счеты с жизнью (каким образом, согласно закону о СМИ, рассказывать нельзя), но, войдя, передумал. Зачем он убил Настю, не знает. Добавляет, рыдая, что девочка была ему как дочь, он не может объяснить, что его сподвигло на такой шаг.

На основании рассказала подсудимого складывается впечатление, что девочка не сопротивлялась и без единого звука дала себя убить.

Но на лице Насти при осмотре были обнаружены ссадины.

Их появление Олег объяснить не смог. Также известно, что у него под ногтями были обнаружены частички кожи девочки, значит, девочка, вероятнее всего, сопротивлялась.

После убийства Олег направился на кухню и какое-то время сидел, как сам говорит, «переваривал, что натворил». Потом переоделся в чистое — брюки были в крови – и ушел из квартиры. По дороге позвонил брату и сообщил, что совершил непоправимое, и попросил забрать 4-летнюю Машу из детского сада — их совместную с Ольгой дочь. Сел в машину и уехал.

По его словам, по дороге сделал покупку и отправился на кладбище, где, употребив купленное, надеялся уйти из жизни. Но не вышло. На какое-то время он отключился, но примерно в три ночи пришел в себя – замерз. Через несколько часов завел мотор и поехал в полицию сдаваться. Там его сразу же узнали — действовал план «Перехват».

Чтобы понять мотив убийства, судья, допрашивая подсудимого, попросила рассказать о том, как жил Олег до знакомства с Ольгой. Оказалось, что с 1996 по 2003 год он был женат, причиной расставания стала измена супруги. Тогда Олег без скандала подал на развод и ушел.

В октябре 2011 года он познакомился с Ольгой, он пришел вместе с друзьями в гости к ней домой. Через несколько дней она нашла его номер телефона через друзей, позвонила и пригласила в гости. Он принял предложение. Так около недели Олег навещал Ольгу, а потом остался ночевать. С начала 2012 года они уже жили вместе. Но семейная жизнь пошатнулась уже через месяц: в квартиру с ножом пробрался бывший сожитель Ольги и попытался напасть. Было написано заявление в полицию.

Как рассказывает подсудимый, он хорошо зарабатывал, сразу как переехал к Ольге, купил холодильник, телевизор. Чуть позже приобрел планшет, Ольга создала всем членам семьи аккаунты в соцсетях.

Как-то раз Олег обратил внимание на то, что у Ольги в соцсетях очень много мужчин. В сообщениях при этом ничего криминального не было. Но на всякий случай он удалил их всех из друзей:

– Нечего ей общаться с ними! Я не хотел повторения опыта предыдущего брака. Среди них был Игорь Садовник, я его запомнил — необычная у него фамилия, — пояснил подсудимый.

Осенью 2012 года Оля забеременела. 1 марта 2013 года они расписались, а в июне родилась Маша. Через несколько месяцев после рождения дочери в доме вновь появился бывший сожитель Оли, но Олег неожиданно приехал домой с работы раньше. Они поговорили, и соперник понял, что Оля теперь замужняя женщина и приходить сюда не надо.

Через год они купили в ипотеку квартиру, но в тот же год Олег обнаружил в планшете случайно сделанные скриншоты переписок. В одной из них Оля писала кому-то: «Не могу дождаться новой встречи. Мне было очень хорошо».

Имени адресата не было видно, но Олег сделал вывод, что послание написано мужчине. Предъявил Ольге. После этого стал регулярно проверять ее телефон.

В июне 2017 года у Оли был выпускной, она училась в техникуме. На это мероприятие они планировали идти вместе. Незадолго до выпускного Олег случайно услышал обрывок разговора Ольги с подругой:

«Кто-нибудь его заболтает, а мы отъедем. Часика нам хватит, а потом вернемся», — сказала Оля.

Но как только Олег предъявил собеседницам, что слышал это, те заверили, что он что-то напутал.

Выпускной прошел спокойно. Через несколько дней семья поехала отдыхать на море. Всё было вроде бы хорошо.

Но когда вернулись в Узловую, ревность продолжила разъедать отношения.

В процессе допроса судья и прокурор несколько раз спрашивали у подсудимого: для чего он пытался найти доказательства неверности супруги, если был уверен в этом? Тот отвечал, что хотел подтвердить свои подозрения, предъявить жене, воззвать к совести и заставить таким образом измениться. Говорит, что любил Олю и не хотел разводиться с ней.

– Это в шоу-бизнесе нормально разводиться, а в маленьких городах не принято детьми разбрасываться. Старшая девочка мне была как родная, — заявил он.

– И поэтому вы ее убили? За что вы ее убили? — спросила судья.

– Вот этого я пояснить не могу, я не знаю, что случилось со мной, — ответил подсудимый, плача.

– В показаниях вашего брата содержится фраза: «Она всё знала». Что это значит?

Подсудимый в ответ на это ответил, что имелось в виду, что девочка знала обо всех похождениях матери, о которых с самого начала она и рассказывала отчиму. Именно поэтому у него и возникли подозрения в неверности супруги.

В августе, когда Олег был на работе, Оля с подружкой несколько раз ездила купаться на карьер. Вроде бы ничего такого, но имеющий уже печальный опыт в предыдущем браке Олег заподозрил неладное. Сим-карта жены была зарегистрирована на Олега, он заказал детализацию звонков и СМС. Изучив номера телефонов, с которых поступали звонки его жене, вычислил три незнакомых номера, позвонил, в каждом случае ответил мужчина. Рассказал всё супруге — опять разразился скандал.

Через несколько дней, изучив переписку жены, Олег заглянул в диалог с подругой и обнаружил там фразу: «Олег нас спалил, дело чуть до развода не дошло». Оказалось, что подружка всё знала. Там же были и обсуждения поездок жены на водоем: подружка лишь отвозила Олю и ее ухажера к месту отдыха и уезжала, а потом забирала. Олег предъявил это Оле. Вновь поругались, но через какое-то время помирились.

3 сентября Олег забрал жену с работы, заехали за покупками в магазин, дома поужинали, легли спать. Состоялась близость.

– Друзья посоветовали мне зачать еще одного ребенка, тогда, мол, жена уже не будет смотреть на других мужиков. Я тоже хотел еще детей. Соответственно я завершил акт в нее. Но Оля отреагировала крайне негативно. Вновь начали ругаться, она заявила, что не хочет больше детей от меня, — рассказывает Олег.

В этот же вечер вскрылась вся измена. Тут стало известно, что изменяла ему жена с тем самым Игорем Садовником, которого еще в 2012 году Олег удалял из друзей в соцсетях. Мужчина отобрал у жены телефон, сломал сим-карту и выкинул, разбил мобильник.

В ходе ссоры мужчина влепил пощечину жене, как сам говорит, за измену. У Оли на губе появились синяк и ссадина. Поскандалив, супруги легли спать.

Наутро Оля отказалась выходить на работу из-за синяка на лице. По этой же причине в детский сад младшую дочь повел Олег. Вернулся, все еще спали.

Когда Оля проснулась, начала упрекать супруга в избиении и заявила, что никогда ему этого не простит. Обстановка накалилась. Оля выкидывала из шкафов вещи Олега, чтобы выгнать из дома: «Всё, уматывай, хватит мне мозг выносить!» Олег складывал их в сумку.

По словам подсудимого, за молоток он схватился после угрозы жены найти «бандюков, которые сделают так, что найдут тебя только весной».

По словам друзей Ольги, женщина действительно изменяла мужу. Однако версия, что падчерица сообщала ему о похождениях матери, не находит подтверждения. Они рассказывают, что Олег целыми днями следил за женой, отпрашивался с работы, чтобы поймать ее с поличным — у него была патологическая ревность. Олег действительно не разрешал Ольге никуда без него выходить, перекрыл ей всё общение с друзьями.

Что же касается самой Насти, то родственники отмечают, что девочка была немногословной. Им кажется крайне странным, что она рассказывала Олегу о своей матери.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.