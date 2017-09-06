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В Ефремове после капитального ремонта открыли поликлинику

В Ефремове после капитального ремонта открыли поликлинику

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков осмотрел отремонтированные помещения, электронные терминалы и пообщался с жителями.

В Ефремове состоялось торжественное открытие поликлиники №1. Здание медицинского учреждения было капитально отремонтировано.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев, заведующая поликлиникой №1 Анастасия Носова, члены общественного совета и жители города.

Министр здравоохранения осмотрел отремонтированные помещения здания, электронные терминалы для записи к врачам, пообщался с жителями. Кстати, в ефремовской поликлинике внедрят «бережливые» стандарты.

Андрей Третьяков поблагодарил Сергея Балтабаева и всех причастных лиц за ремонт поликлиники и сообщил, что работа по повышению качества медицинского обслуживания в Тульской области будет продолжаться.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 0
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Андрей Третьяков
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Тульская областьЕфремов

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