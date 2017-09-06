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В Суворове в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадал 21-летний пассажир
Фото УГИБДД по Тульской области

В Суворове в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадал 21-летний пассажир

Мужчина был доставлен в больницу с различными травмами.

В Суворове в результате столкновения двух автомобилей «Лада» пострадал 21-летний пассажир, сообщает УГИБДД по Тульской области.

Во вторник, 5 сентября, в Суворове возле дома №5 на улице Тульской 67-летний водитель Лада-212140 столкнулся с автомобилем Лада-217230, за рулем которого находился 22-летний молодой человек. В результате ДТП пострадал 21-летний пассажир «Приоры», который был госпитализирован с различными травмами.

 

В Туле около 21.30 на улице Болотова в районе дома №35 28-летний водитель «Ниссана» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего парня. В результате столкновения пострадали пассажиры ВАЗа – 18-летний молодой человек и 19-летняя девушка. К счастью, обошлось без серьезных травм – после оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

 

В 14.35 на 3 км автодороги «Ивановка–Грибоедово» 44-летний водитель «ЗАЗ Шанс» не справился с управлением и столкнулся с «Шевроле Круз», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В ДТП пострадал 59-летняя пассажирка «Шевроле», госпитализация не потребовалась.    

  

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 11:44 0
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