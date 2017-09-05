Подозреваемый в убийстве жены и падчерицы в Узловой задержан

Глава семейства далеко не уехал и скрывался от следователей на территории районного центра.

Подозреваемый в совершении двойного убийства в Узловой установлен и задержан. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Это ранее несудимый мужчина 1973 г.р. Сейчас сотрудники отдела МВД и регионального СУ СК проводят с ним мероприятия, направленные на установление всех деталей происшествия», – уточнили ведомстве.

Подозреваемый – муж убитой женщины. Задержали его стражи порядка в Узловой.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, в одной из квартир в квартале 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами удушения и ее 15-летней дочери со следами удушения.

По данному факту СУ СК России по Тульской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». На место выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем ведомства Александром Стариковым.

Подозрения в зверской расправе пали на главу семейства. Он убил свою жену и падчерицу и скрылся с места преступления на автомобиле. Полицейские ввели план «Перехват».