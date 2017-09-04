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Семья из Тулы пострадала в массовом ДТП под Воронежем

Семья из Тулы пострадала в массовом ДТП под Воронежем

Груженный лесом автопоезд из Краснодарского края протаранил идущие впереди легковушки.

Массовое ДТП произошло вечером 3 сентября на 631-м километре федеральной трассы у села Шестаково в Воронежской области.

Предположительно водитель груженного лесом автопоезда из Краснодарского края не справился с управлением и протаранил идущие впереди легковушки. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза.

В общей сложности в ДТП столкнулись 32 автомобиля.

Пять человек с различными травмами доставлены в больницу. В частности, 14-летняя школьница из Рязани и две супружеские пары — из Твери и Тулы.

После аварии начался пожар, грузовик и несколько легковых машин сгорели дотла.

Участники аварии перекрыли проезжую часть в южном направлении. Транспорт пропускали по встречной полосе, что привело к многокилометровым заторам на федеральной трассе, сообщает «Российская газета». 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:48 0
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