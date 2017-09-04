Стрельба на улице Максимовского в Туле: появилось видео с места кровавой драмы (18+)

Трагедия в девятиэтажке на улице Максимовского в Туле разыгралась 3 сентября днем, около половины четвертого. 64-летний местный житель застрелил жену из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью.

Очевидцы сообщили в полицию, что в одном из подъездов слышны выстрелы. Как стало известно Myslo, о том, что произошло убийство, соседи узнали от 37-летней дочери погибших.

Женщина выбежала из подъезда с криками о том, что ее отец убил мать.

На место выехали силовики. На лестничной площадке четвертого этажа было обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти. Видно было, что женщина спешно уходила из дома – при ней были ее вещи, она, видимо, направлялась к лифту.

Данных о том, что муж погибшей покончил с собой, не было, поэтому квартиру брали штурмом бойцы СОБР. Дверь в жилье они открыли ключом дочери. А вот дверь в комнату, где, предположительно, находился убийца, пришлось выломать. На месте бойцы Росгвардии обнаружили тело 64-летнего главы семьи. Он действительно покончил с собой.

На месте преступления полицейские обнаружили охотничье ружье. Как нам сообщили в Росгвардии, у стрелка было законно оформленное разрешение на ружье. Как стало известно Myslo, в тот день их 37-летняя дочь находилась с ними в одной квартире. Во время ссоры в открытую входную дверь выбежала собака. Дочь бросилась за ней на улицу, а когда вернулась, увидела на лестничной клетке тело матери.

По некоторым данным, ссоры между супругами в последнее время участились. Соседи не исключают, что они могли повздорить из-за наследства.

Возбуждено уголовное дело.