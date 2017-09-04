В Заокском районе потерпевшие бросились в погоню за похитителями клубники

В Заокском районе полиция задержала похитителей саженцев клубники из местного питомника.

Злоумышленники въехали на территорию селекционного питомника и начали грузить в автомобиль саженцы. Им удалось похитить около 100 саженцев, когда владельцы питомника заметили грабителей и попытались остановить. Но ничего не вышло – они не смогли противостоять злоумышленникам, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Потерпевшие позвонили в полицию и, не дожидаясь прибытия стражей порядка, начали преследовать автомобиль похитителей, информируя полицейских о местонахождении преступников.

В кратчайшие сроки сотрудники отделения МВД России по Заокскому району задержали грабителей.

47-летний неработающий ранее судимый житель района и его подельница, 51-летняя безработная тулячка, признались в содеянном. Похищенное изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж».