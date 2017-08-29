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В Тульской области в ДТП пострадала семья из Липецка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП пострадала семья из Липецка

Среди пострадавших двое детей.

28 августа в 17.45 на 320 км трассы М-4 «Дон» в направлении Воронежа следовал автомобиль «Форд Фокус». 35-летний водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся в кювет.

В машине находилась семья из Липецкой области. В аварии пострадали пять человек. 

Водителя и 54-летнюю пассажирку госпитализировали, 35-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Семилетняя девочка и трехлетний мальчик получили незначительные травмы.

Маленькая пассажирка в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, а ее брат находился в автокресле.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:41 +1
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