В Тульской области в ДТП пострадала семья из Липецка

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 августа в 17.45 на 320 км трассы М-4 «Дон» в направлении Воронежа следовал автомобиль «Форд Фокус». 35-летний водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и перевернулся в кювет.

В машине находилась семья из Липецкой области. В аварии пострадали пять человек.

Водителя и 54-летнюю пассажирку госпитализировали, 35-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Семилетняя девочка и трехлетний мальчик получили незначительные травмы.

Маленькая пассажирка в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, а ее брат находился в автокресле.