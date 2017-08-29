1 сентября в школы Тульской области пойдут более 13 тысяч первоклассников

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Всего в регионе за парты сядут более 132 000 школьников.

28 августа премьер- министр РФ Дмитрий Медведев провел селекторное совещание по вопросам готовности системы образования к началу учебного года.

Делегацию нашего региона возглавил председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Во время подготовки к новому учебному году в области было отремонтировано 565 учреждений образования. На сегодняшний день все образовательные организации региона соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Средства субвенций в этом году составили 397,45 млн рублей. На эту сумму в школы Тулы и области закуплены 37 учебных кабинетов, 1411 единиц компьютерного и интерактивного оборудования, 4882 единицы спортивного оборудования.

190 млн рублей потратят на покупку учебников и учебных пособий для школ и детских садов.

К новому учебному году школьники в полном объеме обеспечены бесплатными учебниками.

1 сентября новый учебный год начнется для 132 453 школьников, из них более 13 500 сядут за парты впервые. Детские сады региона будут посещать более 61 000 детей.

Возить ребят на занятия будут 260 автобусов, в том числе 17 новых. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами.

Государственные профессиональные образовательные организации примут 6474 обучающихся, из них 3940 — по программам подготовки специалистов среднего звена, 2115 — по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 419 — по адаптированным программам профессионального обучения. На начало учебного года зачислено 4744 абитуриента.

Приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования на свободные бюджетные места продлится до 1 декабря 2017 года.