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На трассе М-4 «Дон» «Рено» врезался в отбойник
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 «Дон» «Рено» врезался в отбойник

В ДТП пострадала 10-летняя девочка.

27 августа в 16.40 на 182 км автодороги М-4 «Дон» (Венёвский район) в направлении Москвы следовал автомобиль «Рено». 31-летняя женщина-водитель, по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ребенка доставили в новомосковскую районную больницу. В момент ДТП девочка была пристегнута ремнем безопасности.

Отметим, что за день до аварии практически на том же участке трассы «Рено Логан», под управлением 72-летнего мужчины, так же врезался в металлический отбойник.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 0
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