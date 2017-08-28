Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе М-4 «Дон» «Рено» врезался в отбойник
В ДТП пострадала 10-летняя девочка.
27 августа в 16.40 на 182 км автодороги М-4 «Дон» (Венёвский район) в направлении Москвы следовал автомобиль «Рено». 31-летняя женщина-водитель, по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в отбойник.
В ДТП пострадала 10-летняя девочка. Ребенка доставили в новомосковскую районную больницу. В момент ДТП девочка была пристегнута ремнем безопасности.
Отметим, что за день до аварии практически на том же участке трассы «Рено Логан», под управлением 72-летнего мужчины, так же врезался в металлический отбойник.
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