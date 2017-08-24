С Пролетарского моста в Туле упала женщина

Фото из архива Myslo.

Ее госпитализировали с различными травмами.

Сегодня, 24 августа, в Туле с Пролетарского моста упала женщина. Как сообщает newstula, происшествие случилось около 13.00.

На момент прибытия скорой помощи женщина была жива: прохожие вовремя вызвали на место медиков.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Ваныкинскую больницу. По словам очевидцев, женщина говорила врачам, что не хочет жить.

По данному факту следователи проведут доследственную проверку.