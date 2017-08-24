Фото из архива Myslo.
С Пролетарского моста в Туле упала женщина
Ее госпитализировали с различными травмами.
Сегодня, 24 августа, в Туле с Пролетарского моста упала женщина. Как сообщает newstula, происшествие случилось около 13.00.
На момент прибытия скорой помощи женщина была жива: прохожие вовремя вызвали на место медиков.
Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в Ваныкинскую больницу. По словам очевидцев, женщина говорила врачам, что не хочет жить.
По данному факту следователи проведут доследственную проверку.
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