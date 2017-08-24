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В Богородицке у местного жителя угнали БМВ

В Богородицке у местного жителя угнали БМВ

Полицейские оперативно нашли подозреваемых.

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих 29-летних жителей Богородицка.

Полицейскими установлено, что несколько дней назад подозреваемые угнали у местного жителя БМВ на улице Коммунаров.

Злоумышленники сознались в содеянном. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:53 0
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