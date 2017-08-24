В Богородицке у местного жителя угнали БМВ

Сотрудники уголовного розыска областного УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих 29-летних жителей Богородицка.

Полицейскими установлено, что несколько дней назад подозреваемые угнали у местного жителя БМВ на улице Коммунаров.

Злоумышленники сознались в содеянном. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.