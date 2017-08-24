В Богородицке у местного жителя угнали БМВ
Полицейские оперативно нашли подозреваемых.
Сотрудники уголовного розыска областного УМВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих 29-летних жителей Богородицка.
Полицейскими установлено, что несколько дней назад подозреваемые угнали у местного жителя БМВ на улице Коммунаров.
Злоумышленники сознались в содеянном. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.
Подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
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