Туляки жалуются на недобросовестное турагентство

В Управление Роспотребнадзора пожаловался клиент тульского турагентства ИП Мартынова Н. В. Это уже третий подобный случай.

На этот раз был заключен договор на бронирование, оплату, получение и передачу заказчику документов для поездки в Таиланд.

– Мало того, что заключенный договор не содержал существенных для сторон условий в виде полной и достоверной информации для потребителей, так исполнитель, получив денежную сумму в счет предоплаты за услугу, не предоставил своевременно необходимые для путешествия документы, изменил сроки вылета, условия и сроки проживания, – сообщает ведомство.

Из-за этого клиент понес незапланированные расходы и потребовал их возмещения. Однако индивидуальный предприниматель требований заявителя не удовлетворила.

Зареченский районный суд Тулы обязал ответчика возместить клиенту более 468 тысяч рублей, что более чем в 3,5 раза превышает сумму оплаты услуги.